Bari, sesso e videochat erotiche con minorenni: lo scandalo di "Zia Martina", professoressa in manette

23 dicembre 2021 a

a

a

Un nuovo caso di corruzione di minorenne e di pornografia minorile. Una insegnante 45enne di Bari è stata arrestata dai carabinieri perché attraverso i social network, mediante il nickname "Zia Martina", la scorsa estate, avrebbe adescato alcuni minorenni, con i quali avrebbe consumato anche rapporti sessuali.

Tra le accuse più gravi anche quella di aver prodotto materiale pornografico, facendosi riprendere nell'atto di compiere rapporti sessuali con un minore, e aver fatto atti sessuali, nel corso di una video-chat intrattenuta con diversi utenti, tra i quali anche un minore di 14 anni. La 45enne, ora agli arresti domiciliari, è insegnante di una scuola elementare. Le indagini sono partite dopo alcune segnalazioni di alcuni genitori che avevano notato uno strano comportamento dei figli.

Le indagini sono state sviluppate soprattutto dal punto di vista tecnico, per ricostruire la vicenda attraverso l'analisi dei filmati e le dichiarazioni testimoniali rese da alcuni genitori. Gli approfondimenti degli investigatori per ora non si fermano anche per scoprire se, nella vicenda, siano stati coinvolti altri minorenni. Una vicenda che lascia sgomenti e preoccupa soprattutto le famiglie dei minorenni copinvolti e ripropone il problema della gestione da parte degli under 18 dei dispositivi elettronici e delle piattaforme social.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.