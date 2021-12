Covid, le indiscrezioni dalla cabina di regia: per chi scatta l'obbligo di green pass, per chi azzerano la quarantena

29 dicembre 2021 a

a

a

È iniziato il lungo pomeriggio che dovrà condurre il governo presieduto da Mario Draghi a scelte importanti riguardo alla gestione del delicato momento epidemiologico. L’Italia rischia il caos tra tamponi, quarantena e aumento imponente dei contagi, con il picco che potrebbe superare i 120mila casi giornalieri di Covid una volta passato il Capodanno, evento considerato ad alto rischio, ancor più del Natale.

La cabina di regia è prevista per le 17, con il governo e i rappresentanti della maggioranza chiamati a fare una sintesi tra il parere del Comitato tecnico scientifico, le richieste delle Regioni e le necessità del Paese dal punto di vista sanitario ed economico. Stando a quanto trapelato finora, l’indirizzo sarebbe quello di imporre il Green Pass rafforzato a tutti i lavoratori della pubblica amministrazione e di cancellare la quarantena per chi ha avuto un contatto stretto con un positivo ma è protetto da tre dosi di vaccino.

Si tratterebbe di una via di mezzo rispetto alle richieste più drastiche avanzate dalle Regioni, che vorrebbero la fine della quarantena per i vaccinati e l’estensione del Green Pass rafforzato a tutti i lavoratori e non solo a quelli della pubblica amministrazione: di fatto, i governatori spingono per un obbligo vaccinale. Entro la fine della giornata si saprà cosa avrà deciso l’esecutivo: dopo la cabina di regia è previsto un Consiglio dei ministri.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.