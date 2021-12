Covid, ecco l'autosorveglianza: le nuove regole. Green pass, per chi diventa obbligatorio. Mascherine, prezzi calmierati

29 dicembre 2021 a

Ci siamo, dopo un giorno di lavori - tra Cts, cabina di regia e quindi il CdM - è stato partorito il nuovo pacchetto di misure anti-Covid. Si parte dal green pass, che sarà rafforzato ed esteso ad alcune categorie di lavoratori di ristoranti, fiere e trasporti. Dunque le novità sulla quarantena, tra le più attese, che vi illustriamo nel dettaglio e per punti.

- Si parte dai non vaccinati, per i quali le regole non cambiano. in caso di contatto con un positivo, la quarantena sarà di 10 giorni.

- Per chi ha un green pass rafforzato, ossia almeno due dosi o guarigione, da almeno 120 giorni, la quarantena si ridurrà a 5 giorni, al termine di questo periodo, sarà richiesto un tampone con esito negativo.

- Chi ha dose booster di vaccino o green pass rafforzato da meno di 120 giorni non sarà più soggetto a quarantena, ma all'autosorveglianza (in assenza di sintomi). Al quinto giorno dal contatto, servirà un tampone con esito negativo. Sarà però possibile circolare, a patto di indossare una mascherina Ffp2.

Dunque il capitolo green pass rafforzato. Le estensioni dovrebbero riguardare i lavoratori di trasporti, fiere e impianti. In CdM però ci sarebbero state delle resistenze della Lega e di Giancarlo Giorgetti, tanto che Palazzo Chigi ha chiarito che sul punto "sono in corso approfondimenti".

E ancora, in arrivo il prezzo calmierato per le mascherine di secondo livello ormai obbligatorie per chiunque prenda i mezzi di trasporto locali e a lunga percorrenza, per andare a cinema, teatro, negli stadi. Si stanno facendo difficili da trovare e i prezzi sono volati fino a 3 euro l'una, una cifra insostenibile considerate l'ampliamento dei luoghi in cui diventa obbligatoria.

