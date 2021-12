Omicron, la mappa del contagio: "Tutta Italia in rosso". La proiezione: sta per crollare il sistema?

30 dicembre 2021 a

a

a

La fotografia epidemiologica dell’Italia scattata dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie non è affatto delle migliori, per usare un eufemismo. Tutto il nostro territorio nazionale è infatti stato contrassegnato in rosso o rosso scuro: la scorsa settimana c’erano soltanto tre regioni rimaste in giallo, ma adesso anche quelle (Molise, Puglia e Sardegna) hanno raggiunto Abruzzo, Basilicata, Calabria e Sicilia in rosso. Tutte le altre sono in rosso scuro.

Nel frattempo la Germania - che ha visto drasticamente diminuire il numero di contagi grazie al lockdown per i non vaccinati, che ha prodotto primi risultati importanti nel giro di tre settimane - ha inserito l’Italia nella lista delle zone ad alto rischio Covid a partire da sabato, seguendo le indicazioni del Robert Koch Institut. Quindi chi dall’Italia arriva in Germania e non è completamente vaccinato deve fare una quarantena obbligatoria di dieci giorni da cui può uscire a partire dal quinto giorno con un test negativo.

Intanto il governo presieduto da Mario Draghi per porre un freno all’attuale situazione epidemiologica ha varato una sorta di lockdown per i non vaccinati a partire dal 10 gennaio: tutte le attività sociali e ricreative potranno essere svolta soltanto da chi ha il super green pass, che viene rilasciato esclusivamente a chi è vaccinato o guarito dal Covid.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.