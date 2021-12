Bollettino 30 dicembre: oltre 126mila contagi, smentite tutte le previsioni. Tsunami-Omicron, Italia verso il lockdown?

30 dicembre 2021 a

a

a

I nuovi casi di Covid stanno aumentando in Italia con una velocità molto maggiore a quella che ci si aspettava, con le previsioni che fissano il picco a metà gennaio: fino ad allora, il Paese potrebbe ritrovarsi letteralmente sommerso dalla variante Omicron. Il bollettino di oggi, giovedì 30 dicembre, rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 126.888 contagiati, 22.246 guariti e 156 morti a fronte di 1.150.352 tamponi analizzati, con il tasso di positività che è schizzato all’11% (+1,5 rispetto a ieri).

Per fortuna il vaccino funziona e pure molto bene nel prevenire lo sviluppo della malattia, ma con questi numeri e con oltre 5 milioni di non vaccinati gli ospedali subiscono una lenta ma costante crescita dei pazienti. Oggi il saldo dei ricoverati in reparti Covid è +288 (10.866 posti letto attualmente occupati), mentre quello dei ricoverati in terapia intensiva è +41 (1.226) a fronte di 134 nuovi ingressi.

Anche il monitoraggio Agenas testimonia il continuo aumento dei ricoveri: nei reparti ordinati hanno toccato il 17% di occupazione, il 2% in più della soglia critica; il valore è in crescita in 12 regioni, mentre in Calabria è arrivato addirittura al 30%. Per quanto concerne invece le terapie intensive, il 13% dei posti letto è occupato da pazienti Covid: tasso stabile ma oltre la soglia del 10%. A questo punto non si può escludere che con il nuovo anno possa arrivare il lockdown totale per i non vaccinati, che quindi potrebbero dover rinunciare anche al lavoro oltre che alle attività ricreative.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.