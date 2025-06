Uffizi, si fa un selfie e inciampa: squarciato un dipinto del Seicento

Prova a scattarsi un selfie davanti a un'opera del Seicento nella Galleria degli Uffizi di Firenze, ma inciampa e sfonda il quadro: per questo un turista è stato formalmente denunciato ai carabinieri. "Il problema di visitatori che vengono nei musei per fare meme o scattare selfie per i social è dilagante", ha detto il direttore del museo fiorentino, Simone Verde. Il dipinto squarciato è il "Ferdinando dei Medici" di Nicoletto, normalmente conservato a Palazzo Pitti, ma in questi giorni esposto per la mostra "Firenze e l'Europa. Arti del Settecento agli Uffizi". Una mostra temporanea.

Subito dopo l'incidente, Verde ha annunciato: "Porremo dei limiti molto precisi, impedendo i comportamenti non compatibili con il senso delle nostre istituzioni e del rispetto del patrimonio culturale". Intanto, l'opera è stata portata a restaurare. Lo squarcio, come riporta il Corriere Fiorentino, avrebbe rovinato il dipinto all'altezza del piede destro del Gran principe fiorentino, Ferdinando de’ Medici. I lavori di risistemazione, che secondo il museo non prenderanno molto tempo, verranno effettuati a Firenze e il dipinto potrà presto tornare in esposizione. Per fortuna, infatti, il danno non è troppo grave, come confermato dal museo. L'opera, poi, resterà agli Uffizi fino al termine dell’esposizione, fissato per il prossimo autunno.