Brescia, sfugge ai genitori e cade in piscina: grave un bimbo di 4 anni

Sfugge al controllo dei genitori e finisce in piscina: un bambino di 4 anni versa in gravissime condizioni in ospedale. Il dramma è avvenuto nel pomeriggio di ieri, venerdì 20 giugno, in un parco acquatico a Castrezzato, in provincia di Brescia. Subito dopo l'incidente, il piccolo è stato trasportato all'ospedale di Bergamo in condizioni disperate.

Secondo quanto ricostruito, il bambino si sarebbe allontanato all’improvviso dal resto della sua famiglia e poi sarebbe caduto in piscina senza saper nuotare. Ad accorgersi del piccolo un'altra persona che stava trascorrendo la giornata al parco e che ha subito dato l’allarme. A quel punto prima i bagnini e poi il personale Areu hanno provato a rianimare il bimbo. Subito dopo il trasferimento d’urgenza a Bergamo.