Bollette, rincari fuori controllo: di quanto aumentano dal primo gennaio, chi perderà il lavoro

Dal primo gennaio le bollette schizzeranno alle stelle, come se gli aumenti degli ultimi mesi già non fossero abbastanza. Stando a quanto reso noto da Arera, l’aumento della bolletta dell’elettricità per la famiglia tipo con un contratto nel mercato tutelato sarà del +55%, mentre per quella del gas del +41.8%. Nonostante gli interventi del governo, la situazione è molto seria: addirittura circola una stima secondo cui a causa del caro bollette 500mila persone potrebbero perdere il lavoro nel corso del prossimo anno.

Caro bollette: a gennaio una nuova stangata per i cittadini che supererà il 60%. L'analisi dell'imprenditore Andrea Pasini

L’Autorità ha precisato che gli incrementi record delle materie prime “avrebbero portato a una maggiorazione del 65% delle bollette dell’elettricità e del 59,2% di quella del gas”, quindi l’intervento dell’esecutivo presieduto da Mario Draghi un minimo è servito, ma il rincaro sarà comunque durissimo per tutte le famiglie italiane. Inoltre l’Arera ha confermato l’annullamento transitorio degli oneri generali di sistema in bolletta e potenziato il bonus sociale alle famiglie in difficoltà, in base a quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2022.

Per il presidente dell’Arera, Stefano Besseghini, “siamo in presenza di una situazione assolutamente eccezionale. Anche Arera cerca di dare il proprio contributo sfruttando le limitate leve disponibili delle bollette e lo strumento dei bonus sociali elettricità e gas. Siamo coscienti che parti importanti della società si trovano oggi di fronte a difficoltà pesanti e inattese, Arera sta valutando modifiche a quella parte di regolazione che normalmente si applica alle fasi ordinarie, adeguandola a una situazione che non ha precedenti”.

