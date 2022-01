Treviglio sotto choc, morta una 26enne: "Come l'hanno trovata in doccia", tragedia inspiegabile

11 gennaio 2022 a

Una tragedia improvvisa ha sconvolto Treviglio. Una studentessa di 26 anni, di nome Francesca Bornaghi, è venuta a mancare a causa di un malore apparentemente inspiegabile: forse si è trattato di un infarto, fatto sta che la chiamata dei soccorsi, pur essendo stata immediata, non è servita per salvarle la vita.

Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, la ragazza era anche piuttosto conosciuta in città: era figlia di Chicco Bornaghi, in passato imprenditore nel campo delle cartucce da caccia, e dell’architetto Anna Castelli. Tra l’altro era la cugina di Michele Bornaghi, l’attuale assessore all’Ambiente e alle Attività produttive nella giunta del sindaco Juri Imeri. “Stava salendo per andare a letto - ha raccontato il padre al Corsera - quando ci siamo accorti che qualcosa non andava. Abbiamo trovato nostra figlia priva di vita sotto la doccia, non ha neppure avuto il tempo di chiamare aiuto”.

“Stava bene - ha assicurato l’uomo - non aveva patologie pregresse, né ha avuto sintomi che potessero far presagire questa tragedia”. In queste ore sono centinaia i messaggi di cordoglio che vengono inviati alla famiglia, anche tramite i social. “Ci ha lasciati sconvolti - ha dichiarato la maestra delle elementari della ragazza - era una gran brava ragazza, dal carattere introverso”.

