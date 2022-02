Morto Tito Stagno, raccontò agli italiani la conquista della Luna: le sue lezioni di giornalismo

01 febbraio 2022 a

Addio a un pezzo di storia del nostro Paese: è morto Tito Stagno, il giornalista e telecronista sportivo, l'uomo che raccontò agli italiani lo sbarco sulla Luna, in diretta nel 1969. Tito Stagno aveva due anni. In seguito al racconto dell'allunaggio, si è dedicato alla cronaca sportiva, sempre per la Rai, di cui è stato per anni uno dei volti più riconoscibili e apprezzati.

Nella primavera del 2020, in un'intervista concessa al Corriere della Sera, affermò: "Credo che le persone mi guardino ancora oggi con simpatia perché sanno di essere state il mio unico punto di riferimento. Nel linguaggio conta la chiarezza, ma anche la scelta delle parole".

E ancora, le parole del 2019, quando parlò di uno dei momenti più indimenticabili della sua carriera: "Seguii Kennedy a Napoli: sulla macchina scoperta, in piedi, guardava tutti negli occhi, magnetico, come se li conoscesse uno per uno. Ho fatto la cronaca del suo assassinio, non in diretta perché avevamo il satellite a disposizione solo in alcune ore. Feci invece la diretta dell’uccisione di Oswald. Poi Bob Kennedy, Martin Luther King. Anni senza tregua".

Primo di otto fratelli, lavora alla radio giovanissimo: a 19 anni comincia una delle carriere più straordinarie della storia della televisione. A lungo responsabile dello Sport di Rai 1, ha curato La domenica sportiva e ne è stato anche conduttore - insieme ad altri - dal 1979 al 1981 e nella stagione 1985-1986. Radiocronista, intervistatore e documentarista, negli anni ha offerto il suo volto e soprattutto la sua voce al racconto di alcuni dei più straordinari momenti della Storia. Quella che tutti ricordano, come detto, è soprattutto l'impresa americana sulla luna. Era il 1969, un momento che gli italiano non potranno mai dimenticare.

