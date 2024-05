Camila Giorgi "evasore totale", altra bomba: indiscrezioni dalla Procura

13 maggio 2024 a

Dove è finita Camila Giorgi? Nessuno lo sa, solo i familiari più stretti. Quello che è certo è che la tennista di Macerata non si trova, comparendo sui social solo lo scorso weekend per annunciare il ritiro e criticare “i numerosi articoli usciti” che, a suo dire, “sono fake”. Come il Corriere della Sera ha rivelato, dopo aver dato la notizia, Giorgi è stata oggetto di un pignoramento del valore di 464.733 euro con il quale il fisco italiano, lungamente snobbato, intende tutelarsi.

Nell’edizione di oggi, lunedì 13 maggio, del Corsera è pubblicata in prima pagina una parte della cartella esattoriale originale ricevuta dalla tennista, che hanno portato il dipendente delegato dell’agenzia delle Entrate riscossione di Firenze, Paolo Bracciali, a notificarle un primo pignoramento il 26 giugno scorso. Si tratta, questa, di una somma iniziale, una prima tranche di imposte dovute su guadagni per un valore di circa 6 milioni di euro (sponsorizzazioni escluse), quanto ha racimolato la ragazza dal braccio d’oro con le sue imprese sul campo.

Scorrendo il provvedimento con cui l’agenzia delle Entrate intende rientrare, almeno in parte, del grosso debito accumulato da Giorgi, si scopre che il 7 aprile 2023 l’atleta aveva ricevuto il primo avviso da parte del fisco italiano. La tennista risulta essere "evasore totale". Vale a dire che non ha mai presentato una regolare dichiarazione dei redditi. Per questo è scomparsa da Calenzano (Firenze), dove vive e preparava i match fino a poco fa, e non si trova più.

L'Agenzia delle Entrate sulle tracce di Camila Giorgi: deve 464 mila euro allo Stato

Nel polverone anche il papà Sergio, italo-argentino e reduce delle Falkland, risulta in difetto sotto il profilo contributivo. Tanta incuranza nei confronti del fisco rischia di aggravare la situazione per entrambi. Camila non ha spiegato i suoi mancati pagamenti e oggi è irreperibile. E non va dimenticato che l’atleta ha un altro fronte aperto a Vicenza, dove i magistrati hanno chiesto nei suoi confronti il processo per falso a proposito del green pass ottenuto senza vaccinarsi. Per questo rischia oggi il doppio processo e mentre lei fugge, nel frattempo, gli accertamenti fiscali andranno avanti.