Bollettino 6 febbraio: nuovi casi di Covid? "Ancora una volta". Come cambia l'epidemia: quei segnali chiari

Sono 77.029 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 6 febbraio, secondo i dati e i numeri Covid - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 229 morti (375 ieri) . Tornano a crescere i pazienti in terapia intensiva, 20 in più da ieri, per un totale di 1.431, mentre calano i ricoverati con sintomi che sono 18.498, 117 in meno di ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 686.544 i tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso positività all'11,2%.

Dall'inizio dell'emergenza sono 11.621.736 i contagiati dal Covid-19, mentre salgono a 148.771 le vittime. I guariti salgono a 9.399.717, 134.009 nelle ultime 24 ore. Ad oggi sono 2.073.248 i positivi in Italia, 55.295 in meno di ieri. Il tasso di positività stabile all'11% secondo i dati del ministero della Salute. Il commissario all'emergenza Figliuolo spiega che, "i contagi e i ricoveri sono in calo ma il virus circola. L'attenzione resti alta, si entra in una fase più favorevole, in cui le risorse sanitarie potranno essere ribilanciate verso la cura delle patologie gravi e la prevenzione".

Intanto da domani entrano in vigore le nuove misure per la scuola e le nuove regole sulla quarantena. E dall'ultimo report dell'Istituto Superiore di Sanità emerge che la mortalità, nei non vaccinati, è 25 volte più alta di chi ha fatto la dose booster e sale di 27 volte la possibilità di entrare in terapia intensiva. Le ospedalizzazione nei reparti ordinari è di 10 volte superiore nei no vax rispetto ai vaccinati con tre dosi.

