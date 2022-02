Benzina a 2 euro, "pronti a bloccare tutto": quando i camionisti possono paralizzare l'Italia

10 febbraio 2022 a

a

a

“Milleduecento euro per un pieno, pochi mesi fa erano 300, non è possibile andare avanti così. La rabbia di Marco Riccobelli, titolare della ditta di autotrasporti Riccobelli Srl e presidente Fai Conftrasporto Roma e Lazio, è tanta. La sua ditta ha 23 camion e altrettanti autotrasportatori a bilancio, ma a causa del caro carburanti è stato costretto a fermarne due. Troppo alto il costo del carburante, che di fatto impedisce margini di profitto: “In un anno abbiamo avuto aumenti del 40%”, snocciola le cifre". spiega al Corriere della Sera.

Schianto tra due auto e un tir-cisterna, morti e inferno di fuoco sulla A1: Italia spezzata in due, autostrada chiusa e code infinite

Ma tutto il settore è in rivolta. Si chiede un intervento urgente del governo, già alle prese col caro bollette nel primo trimestre dell’anno dovuto ai costi alle stelle del gas. La soluzione, secondo Riccobelli, è quella di “togliere le accise, ormai fuori tempo e senza più senso, anche perché durante i periodi più bui della pandemia il settore non ha ricevuto ristori o sostegni e i costi si sono moltiplicati”, precisa.

Video su questo argomento Incidente sull'A1, esplode un'autocisterna: le immagini del drammatico schianto, due morti

Il rischio è che il caro benzina possa bloccare il Paese. Anche l’Anita, l’associazione delle Imprese Trasporti automobilistici, spiega che il governo “non può ignorare questa emergenza, le piccole e medie imprese sono al collasso, i costi per l’approvvigionamento di carburante rappresentano il 30% dei costi totale di gestione”. E Unatras, la federazione nazionale che riunisce tutte le sigle dell’autotrasporto, spiega che per le imprese “sia più conveniente spegnere i motori anziché continuare a viaggiare, la situazione è allarmante”. Il dato che preoccupa è che in Italia l’80 per cento delle merci viaggia su strada.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.