San Valentino, la escort confessa: "Cosa mi chiedono, proprio oggi". La sconvolgente perversione degli italiani

Confessioni spinte, quelle consegnate da una escort a Rai Radio 2 a I Lunatici, il format di Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio. La prostituta è intervenuta proprio nel giorno di San Valentino. E ha svelato qualcosa di inatteso: nel giorno della festa degli innamorati, registra u picco di clienti.

"Io sono sempre pronta e preparata ad accoglierli, questi maschietti hanno sempre desiderio di compagnia e io li aspetto a braccia aperte. In certe occasioni sono sempre molto presenti. A San Valentino se ne vanno a cena fuori a fare i romantici con mogli e fidanzate, con il tavolino illuminato dalla candela, ma poi di sesso non ne fanno. Ce ne sono tantissimi che al mattino, oppure in pausa pranzo, vengono da me, fanno quello che devono fare, e poi a cena vanno con mogli e fidanzate", rivela la ragazza. Insomma, italiani fedifraghi proprio nel giorno in cui si dovrebbe celebrare l'amore.

E ancora, aggiunge: A San Valentino con mogli e fidanzate di sesso non ne fanno, perché bevono, uno o due bicchieri di troppo, e quindi vanno in letargo. E poi non intendono San Valentino come una serata di sesso, pensano a un'occasione romantica, quindi evitano di fare sesso. Per questo vengono da me o il pomeriggio prima dell'appuntamento romantico o la mattina dopo. Il picco a San Valentino c'è nella pausa pranzo e nel pomeriggio, prima che arrivi la serata, magari mentre le ragazze si fanno carine dal parrucchiere e si preparano per l'evento galante", aggiunge. Dettagli, insomma, davvero spiazzanti.

Dunque, la ragazza spiega anche quelle che a suo giudizio sono le ragioni del fenomeno: "Molti uomini alle compagne, fidanzate o mogli che siano, certe prestazioni che pretendono da noi escort nemmeno le chiedono. Hanno una concezione strana della propria donna, pensano che la propria donna non debba sporcarsi nel fare certe cose, vanno direttamente dalla escort", ha concluso la escort romana.

