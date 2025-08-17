Pippo Baudo, la rivelazione del medico: "Ecco il suo ultimo sogno"

"Lui forse avrebbe voluto realizzare, credo, una trasmissione con Arbore. Penso che era questo il suo sogno": a fare questa rivelazione su Pippo Baudo, simbolo della tv italiana scomparso ieri a 89 anni, è stato il suo medico e amico di famiglia Antonio De Luca, intercettato dai giornalisti al Campus Biomedico di Roma dove si è spento il popolare conduttore. "Ricordo che diceva sempre, 'quando sarò vecchio mi immagino io e Renzo su una panchina che prepariamo una trasmissione'", ha aggiunto.
Arbore, sentito dal Messaggero, ha ricordato l’ultima telefonata, avvenuta venti giorni prima della morte di Baudo. Una telefonata da cui sia lui che Ugo Porcelli avevano intuito che qualcosa non andasse: "È stato piuttosto sbrigativo, io e Ugo Porcelli abbiamo capito che non stava bene. Speravamo che per Ferragosto se ne fosse andato a Riccio, nel suo albergo del cuore che lo ospitava spesso d’estate… e invece è arrivata la terribile notizia. Io sapevo che da tempo era chiuso in casa. Non camminava e aveva problemi di vista".
Tanti i personaggi del mondo dello spettacolo che hanno voluto tributargli un ultimo omaggio. "Se ne è andato l'ultimo gigante di una televisione che non c'è più - ha scritto la giornalista Cristina Parodi sui social -. Quella fatta di grande spettacolo, di luci e di mestiere vero. Credo di non avere mai perso un suo festival di Sanremo degli ultimi 30 anni. E di aver sempre apprezzato il suo modo educato, elegante e professionale di condurre i programmi. Ma anche di rispondere alle mie domande quando, da giovane cronista, mi è capitato di intervistarlo". Per lei, Baudo "non è stato solo il 'presentatore dei record' o il 'volto della Rai', ma un professionista vero, attento, preparato e curioso. In una parola sola autorevole. La sua è una lezione da non dimenticare".