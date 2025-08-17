Pippo Baudo, la rivelazione del medico: "Ecco il suo ultimo sogno"

"Lui forse avrebbe voluto realizzare, credo, una trasmissione con Arbore. Penso che era questo il suo sogno": a fare questa rivelazione su Pippo Baudo, simbolo della tv italiana scomparso ieri a 89 anni, è stato il suo medico e amico di famiglia Antonio De Luca, intercettato dai giornalisti al Campus Biomedico di Roma dove si è spento il popolare conduttore. "Ricordo che diceva sempre, 'quando sarò vecchio mi immagino io e Renzo su una panchina che prepariamo una trasmissione'", ha aggiunto.

Arbore, sentito dal Messaggero, ha ricordato l’ultima telefonata, avvenuta venti giorni prima della morte di Baudo. Una telefonata da cui sia lui che Ugo Porcelli avevano intuito che qualcosa non andasse: "È stato piuttosto sbrigativo, io e Ugo Porcelli abbiamo capito che non stava bene. Speravamo che per Ferragosto se ne fosse andato a Riccio, nel suo albergo del cuore che lo ospitava spesso d’estate… e invece è arrivata la terribile notizia. Io sapevo che da tempo era chiuso in casa. Non camminava e aveva problemi di vista".