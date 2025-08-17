Libero logo
Temptation Island, ritorno a settembre? Cosa trapela

domenica 17 agosto 2025
Temptation Island, ritorno a settembre? Cosa trapela

Temptation Island torna a settembre su Canale 5? Secondo quanto apprende FanPage, Mediaset avrebbe intenzione di riproporre in qualche modo quel format. Non si tratterebbe, però, di un'edizione invernale ma di una versione speciale che racconterebbe cos’è successo ai protagonisti delle passate edizioni. L'ultima edizione andata in onda, che ha ottenuto ascolti ottimi, ha riservato parecchi colpi di scena: da Lucia e Rosario, che si sono lasciati a causa di un video di un tentatore, e poi la gravidanza di Sonia, oltre alla decisione drastica di Alessio e Sonia.

Per Canale 5, il programma condotto da Filippo Bisciglia è stato un grande successo. Prodotta dalla Fascino di Maria De Filippi, la trasmissione è stata seguita da più di quattro milioni e mezzo di spettatori con uno share superiore al 30%. A questo si è aggiunto anche l'ottimo dato de La Ruota della Fortuna, il game show condotto ogni sera da Gerry Scotti sempre su Canale 5. 

