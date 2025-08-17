Pippo Baudo, "ci sono già io": il ricordo di Fiorello

"Non fu una bocciatura, fu uno dei più grandi complimenti mai ricevuti": così Fiorello, nella puntata del 28 febbraio 2024 del programma La TV fa 70, condotto da Massimo Giletti su Rai 1, aveva raccontato del suo primo provino con Pippo Baudo nel 1985. Il simbolo della tv italiana è scomparso ieri all'età di 89 anni sconvolgendo il mondo dello spettacolo e non solo.

"Mi disse: 'Io non ti posso prendere perché hai caratteristiche che non si confanno con la cosa che devo fare io. Io ho bisogno di artisti che esibiscano in tre minuti. Tu non hai tre minuti, tu sei lungo, dovresti condurre un programma ma ci sono già io!', questo disse Pippo Baudo e aggiunse 'ci vedremo più avanti non appena avrò qualcosa più adatta a te'", ha proseguito Fiorello.