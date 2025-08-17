Reazione a catena, "non lo conoscono": bufera sui campioni

I Passatempi, campioni in carica di Reazione a Catena, il game show condotto da Pino Insegno su Rai 1, sono stati sfidati da Le tre marmotte nella puntata in onda questa sera, domenica 17 agosto. I nuovi concorrenti, Riccardo, Caterina e Valentina, mamma e figli dalla provincia di Venezia, hanno spiegato di chiamarsi così "perché abbiamo caratteri diversi in famiglia ma ci accomuna la montagna".

All'intesa vincente tutte e due le squadre hanno centrato 6 parole. Dunque si è reso necessario lo spareggio e ad avere la meglio sono stati i campioni in carica, Leonardo, Andrea e Bruno. Questi ultimi sono arrivati all'ultima catena con 121mila euro e all'ultima parola con 15.125 euro. Primo indizio a loro disposizione era Banco, il secondo iniziava con Ma e terminava con E, ignoto il terzo, che i campioni hanno deciso di comprare facendo scendere il montepremi a 7.563 euro. Era la parola Banda. A quel punto hanno provato con Mascotte, ma la parola corretta era Mazziere.