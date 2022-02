Roma, ballerina di burlesque in topless: sapete dove sta ballando? Imbarazzo al ministero della Difesa

28 febbraio 2022 a

a

a

Ecco cosa succede nel prestigioso Circolo Ufficiali delle Forze Armate a Roma a via XX Settembre, di fronte al Ministero della Difesa e a meno di un chilometro dal Quirinale. Sul sito del Circolo c'è scritto che lo stesso Circolo è “sotto l’alto patronato del Presidente della Repubblica e ne risulta Presidente Onorario il Ministro della Difesa, che esercita l’alta vigilanza”. Tra i suoi scopi principali, oltre allo “sviluppo e consolidamento dello spirito di corpo tra tutti gli Ufficiali appartenenti alle Forze Armate, compresa l’Arma dei Carabinieri ed il Corpo della Guardia di Finanza”, ci sono la “promozione delle attività culturali, ricreative a favore degli iscritti e dei loro familiari” e le “funzioni di rappresentanza del vertice”.

Ecco il corso in dieci in lezioni:per essere un vero radical chic

Ma scorgendo calendario delle ultime (e delle prossime) offerte ricreative e culturali, non c'è la notizia dello spettacolo di “burlesque” avvenuto qualche giorno fa. Sabato sera, 26 febbraio, nel salone ad allietare la serata una ballerina in abiti succinti. Con body trasparente la showgirl mora è comparsa sul palcoscenico per il suo show a ritmo di musica.

"Le Gemelle De Vivo seminudeA loro il Cav dava 6mila euro"

Danzando la ballerina ha poi abbassato la cerniera del body rimanendo in perizoma bianco. Le immagini dello strip tease, filmate con i cellulari, stanno facendo il giro del web diventando virali. La notizia dello spettacolo “proibito“ ha fatto il giro del ministero della Difesa in pochi minuti, anche perché secondo alcune testimonianze il pubblico non ha apprezzato lo show. "Tanto che ancora prima della pubblicazione sul web del discusso video da via XX Settembre è stata disposta la rimozione immediata del direttore del circolo, un colonnello dell’esercito, che è stato trasferito ad altra mansione.attualmente l’incarico è stato assunto da un altro ufficiale delle forze armate", rivela il Corriere della Sera. Non è piaciuto, oltreché lo spettacolo particolare, anche il fatto che sia stato organizzato in un periodo di guerra, con la ballerina che si è esibita su un palcoscenico che ha come sfondo il simbolo delle forze armate.

Clicca qui per guardare il video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.