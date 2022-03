Favignana, tragedia in famiglia: nonno mette la retromarcia, a due anni la morte atroce di Libero

14 marzo 2022 a

Tragedia a Favignana dove un uomo di 75 anni ha investito con la propria auto il nipotino di due anni, deceduto poco dopo. Il nonno della piccola vittima stava effettuando manovra in retromarcia, nel cortile dell'abitazione del figlio, quando ha travolto involontariamente il bimbo.

Il piccolo è stato trasferito d'urgenza nel presidio ospedaliero dell'isola dove è morto poco dopo. Cordoglio è stato espresso dall'amministrazione comunale di Favignana per il grave evento accaduto ieri sera: "L'amministrazione comunale e l'intera cittadinanza egadina stringono in un abbraccio i genitori Filippo e Viviana e tutti i loro cari per la tragedia che li ha colpiti. Non dimenticheremo l'allegria, la gioia e i riccioli biondi del piccolo Libero".

Ieri un'altra tragedia a Novara. È morta all'ospedale Maggiore la ragazza di 15 anni che sabato sera 12 marzo era caduta da una giostra al Luna park allestito a Galliate, nel novarese. La ragazzina era salita stata su una delle attrazioni, il Tagadà, ed era stata sbalzata fuori cadendo al suolo. Soccorsa dal personale del 118, le sue condizioni erano apparse subito disperate. I carabinieri e la polizia locale sono al lavoro per stabilire le cause dell'incidente e le eventuali responsabilità. Le giostre di San Giuseppe, tradizionale attrazione del mese di marzo nel popoloso centro nella valle del Ticino, avevano aperto i battenti proprio nella giornata di sabato.

