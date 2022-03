Travagliato, il dramma-Covid del vice-sindaco: 33 anni, 3 contagi in un anno e il ricovero. Un caso senza precedenti

21 marzo 2022 a

Christian Bertozzi è vicesindaco di Travagliato, in provincia di Brescia: al Corriere della Sera ha raccontato la sua anomala esperienza con il Covid. Il 33enne si è infatti contagiato per tre volte nel giro di un anno. La prima infezione risale al 27 febbraio 2021: “Febbre a 39 - ha raccontato - respiro affannoso, difficoltà nel riconoscere sapori e odori. Avevo ricevuto da 15 giorni la prima dose di vaccino Pfizer come volontario della Croce Azzurra”.

L’11 marzo si è negativizzato, ma dopo due settimane è incredibilmente tornato positivo ed è stato ancora male: “Vertigini e vomito. Mi hanno ricoverato”. Passato il tempo dovuto, Bertozzi si è poi fatto la seconda dose di vaccino a metà agosto: “Avevo prenotato la terza per lo scorso febbraio, ma il virus è stato più veloce”. Sì, perché il vicesindaco di Travagliato è risultato di nuovo positivo al Covid il 13 gennaio 2022: “Stavolta mi è andata meglio: febbre a 38, raffreddore, tanta tosse. I medici mi hanno detto che le reinfezioni sono rare, ma non impossibili. Io ho capito che non dobbiamo sottovalutare il Covid, né come istituzioni né come cittadini”.

Probabile che nel terzo caso si sia infettato con Omicron 2, la sottovariante ancora più contagiosa delle mutazione primaria. Attualmente il virus ha una contagiosità paragonabile a quella del morbillo: ogni persona ne contagia 15 o 16, ma per fortuna l’alto tasso di vaccinati e guariti fa sì che lo sviluppo della malattia sia più raro.

