Lecce, sesso in un distributore di bibite davanti a tutti: lo scandalo

28 marzo 2022 a

Un video a luci rosse è diventato virale sui social in pochissimo tempo: le immagini, riprese da qualcuno di passaggio, mostrano una coppia intenta a fare sesso in pieno centro storico, incurante delle altre persone. E' successo nella città di Lecce, dove è già scoppiato il caso. I due diretti interessati si sono lasciati travolgere dalla passione all'interno di un distributore di bibite self-service in via degli Acaya, a pochi metri da piazza Sant'Oronzo.

Il fatto che due persone abbiano consumato un rapporto sessuale in pubblico, davanti a tutti, ha scandalizzato la comunità. In particolare, ha scatenato sdegno e preoccupazione per le possibili conseguenze della "malamovida" soprattutto tra gli amministratori pubblici, ma anche nelle associazioni di categoria e tra gli esercenti e i negozianti della zona.

Nel frattempo, lo scandalo ha spinto il consigliere comunale di maggioranza, Andrea Fiore, a chiedere l'intervento del prefetto e delle forze dell'ordine per fare chiarezza sull'accaduto e magari evitare che possa ricapitare una cosa del genere in futuro: "Un grave episodio di degrado nel centro storico, servono più controlli e un intervento incisivo da parte del Prefetto e del Questore. Non è un fatto isolato, ma una triste abitudine, appaiata spesso ad abuso di alcolici, per i residenti del centro storico un vero e proprio incubo. Parleremo anche con il Comando dei Vigili Urbani di Lecce affinché ci sia una presenza capillare nelle vie del centro”.

