Meteo, l'inverno non è finito: freddo e neve, dove sta per abbattersi l'ultima gelata

La primavera è ufficialmente iniziata il 20 marzo e nell’ultima settimana si è fatta sentire anche a livello climatico, dopo una prima parte del mese caratterizzata da un freddo prolungato e piuttosto innaturale per il periodo. È però presto per chiamarsi del tutto fuori dall’inverno, almeno per quanto riguarda l’Italia: le previsioni meteo danno in arrivo un colpo di coda invernale.

Da mercoledì 30 marzo una prima perturbazione atlantica proveniente dalla Penisola Iberica dovrebbe far tornare il cattivo tempo su gran parte del Paese: precipitazioni diffuse dovrebbero colpire soprattutto il Centro-Nord, la Basilicata, la Campania, la Puglia e la Sardegna. Successivamente anche tutto il resto del Sud dovrebbe essere interessato dal maltempo. Quindi tra la fine di marzo e l’inizio di aprile è previsto un cambio radicale del meteo in Italia, con il ritorno delle precipitazioni su quasi tutte le regioni italiane. Dal primo aprile è prevista la vera svolta in peggio, stando a quanto riportano i modelli di 3B Meteo.

Nel prossimo fine settimana, quindi, si verificherà una fase di maltempo di stampo invernale, legata a un fronte freddo di origine artica che dopo aver attraversato l’Europa settentrionale e occidentale potrebbe investire anche l’Italia tra venerdì e domenica. Si prospettano quindi nuove precipitazioni e addirittura il rischio di nevicate sulle zone alpine e prealpine e sull’Appennino centro-settentrionale anche sotto i 1000 metri. Di conseguenza le temperature tenderanno a scendere ulteriormente.

