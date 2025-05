Meteo-Giuliacci, "downburst": cosa rischiamo in queste ore

Una settimana all'insegna del maltempo quella che inizia lunedì 5 maggio. Addirittura, è la previsione del team di Mario Giuliacci, non si escludono temporali, nubifragi, grandine e venti forti. Previsioni, si legge, che "confermano la dinamicità della stagione primaverile con alternanza tra maltempo e fasi più calde".

Nella giornata di lunedì, infatti, si andrà a formare una particolare situazione. Il motivo? Da una parte il caldo estivo che ci ha accompagnato nei scorsi giorni e dall’altra le correnti in discesa dall’Europa settentrionale dirette a raggiungere il Mediterraneo. Insomma, le regioni settentrionali potrebbero trovarsi in una pericolosa zona di confine in cui avvengono i contrasti maggiori e pericolosi. Ecco allora che con così tanta energia potenzialmente in gioco verranno favoriti gli eventi estremi come nubifragi e grandinate.