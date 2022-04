Global Mobility Call: la presentazione a Roma ai leader istituzionali e imprenditori italiani

04 aprile 2022 a

Global Mobility Call, il progetto di mobilità sostenibile organizzato da IFEMA MADRID e Smobhub, sarà presentato a Roma martedì 5 aprile, con il supporto dell'Ambasciata di Spagna in Italia e San Marino, ai leader istituzionali e imprenditoriali italiani, che condivideranno la visione del congresso, che mira a dare un importante impulso alla ripresa economica e sociale globale dopo la pandemia, e a contribuire alla resilienza energetica, necessaria nelle attuali circostanze urgenti in Europa.

Il congresso arriva nella capitale italiana, dopo il suo lancio a Madrid nel luglio 2021, e dopo la sua partecipazione a COP26 a Glasgow, Parigi a dicembre, Expo Dubai a gennaio e Lisbona a febbraio. IFEMA MADRID si è posta l'obiettivo di estendere il marchio Global Mobility Call al di fuori della Spagna, al fine di consolidare una vasta rete di contatti e interazioni con le principali istituzioni internazionali, associazioni e corporazioni legate allo sviluppo della mobilità sostenibile.

La presentazione avrà luogo presso la residenza dell'ambasciatore spagnolo a Roma e sarà tenuta da Eduardo López-Puertas, CEO di IFEMA MADRID, e comprenderà i saluti di Alfonso Dastis, Ambasciatore di Spagna in Italia e San Marino, e del Viceministro per le Infrastrutture e la Mobilità Sostenibile, On.Alessandro Morelli.

La presentazione sarà seguita da una tavola rotonda dal titolo "Decarbonizzare la mobilità per accelerare la ripresa verde", con la partecipazione di Elisabetta Ripa, CEO Enel X Way; Gianluca Landolina, CEO Cellnex Italia e Presidente della Camera di Commercio spagnola in Italia; Valentino Sevino, Direttore Generale dell'Agenzia per la Mobilità, l'Ambiente e il Territorio di Milano (AMAT); Gianmarco Giorda, Direttore Generale dell'Associazione Nazionale dell'Industria Automobilistica (ANFIA), e la tavola rotonda sarà moderata da Eleonora Rizzuto, Presidente dell'Associazione Italiana per lo Sviluppo dell'Economia Circolare.

