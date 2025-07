Ramona Rinaldi, "finto suicidio": svolta choc a Como, arrestato il compagno

La 39enne Ramona Rinaldi, ritrovata senza vita nella sua abitazione a Veniano, in provincia di Como, lo scorso 21 febbraio, non si tolse la vita, ma fu ammazzata. I carabinieri del nucleo investigativo di Como hanno arrestato con l'accusa di omicidio volontario il suo compagno, Daniele Re, 34 anni, che aveva inscenato il suicidio di Rinaldi.

La donna fu trovata impiccata nel bagno dell'abitazione dove viveva la coppia a Veniano. Nel pomeriggio di oggi i carabinieri hanno arrestato Re, che, secondo quanto ricostruito, avrebbe ucciso la 39enne, con la quale aveva una bambina, inscenando poi il suicidio della donna. Il 34enne aveva chiamato i soccorsi, riferendo che Rinaldi non rispondeva, ma che era in bagno. L'uomo è stato rintracciato dai carabinieri a casa della madre, a Milano, per l'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip di Como che ha accolto le risultanze degli esami e delle analisi del Ris. Re è stato condotto nel carcere di San Vittore.

Le indagini hanno permesso di ricostruire anche una serie di maltrattamenti commessi da Daniele Re nei confronti della compagna. La versione fornita dall'uomo, relativamente al suicidio di Rinaldi, non aveva convinto gli investigatori. La Procura di Como, lo scorso mese di marzo, aveva iscritto l'uomo nel registro degli indagati.