Andrea Tonelli muore in Val Gardena: precipita dopo l'ultima storia su Instagram

È Andreas Tonelli il biker morto in Val Gardena martedì: il corpo del 48enne influencer è stato recuperato nella notte tra martedì e mercoledì. Sulla pagina Instagram di Tonelli, che conta oltre 120mila follower, sono ancora visibili nelle storie le tappe di avvicinamento alla montagna.

L'incidente è avvenuto nella zona di Vallunga, una laterale della Val Gardena. Tonelli era uscito in bici martedì, ma non ha più fatto ritorno. L'allarme è scattato intorno alle 21: subito si è messa in moto la macchina dei soccorsi, con soccorso alpino ed elicottero dell'Aiut Alpin impegnati fino a tarda notte. All'una l'avvistamento del corpo in un canalone, nella mattinata di oggi il recupero della salma.

L'ultima storia su Instagram, prima di precipitare per 200 metri il biker l'ha pubblicata poco prima di incontrare la morte in quella vetta che lo ha visto sorridente e orgoglioso. "That feeling", che sensazione, scriveva alle 19.15, finalmente in cima. L'inseparabile mountain bike sulle spalle, il sorriso e la linguaccia all'obiettivo del cellulare, solo un'ora prima aveva annunciato ai 122mila follower la sua "mission 1600>2905 metri". L'ha raggiunta al costo della vita, ieri, "in un altro tardo pomeriggio".

Tonelli era una guida mountain bike altoatesina e organizzata viaggi in bicicletta dal 2003, dalle Isole Lofoten in Norvegia al Cile, passando dalle Dolomiti ma anche Giordania, Marocco, Madeira, Croazia, Uganda e Costa Rica.