Urbino, cade sulle arnie: morte terrificante a 66 anni. La città sconvolta: come lo ritrovano

19 aprile 2022 a

a

a

Lo hanno ritrovato senza vita, vicino a una delle sue arnie, le casette per le api, e uno sciame di api ancora addosso. Così è morto un apicoltore di 66 anni, ieri pomeriggio 18 aprile, nella giornata di Pasquetta. La vittima era un esperto apicoltore e per questa ragione si ritiene che possa essere caduto sopra una arnia, o più di una e, malgrado indossasse la sua protezione con una tuta adeguata, possa essere stato investito dallo sciame ed essere morto per choc anafilattico.

Belluno, un terrificante incidente sulla provinciale: auto trapassata dalla barra in acciaio | Guarda

A trovarsi davanti a questa tragica scena sono stati i familiari dell'uomo che si erano preoccupati dopo che l'uomo non si era presentato a pranzo. A terra c'era ancora un segaccio per tagliare i rami. La moglie ha riferito che il marito soffriva di problemi cardiaci e, per questo motivo, non si esclude neppure che possa essere stato un infarto a stroncare l'apicoltore. O ancora l'uomo potrebbe aver avuto un malore in seguito al quale sarebbe caduto sulle arnie.

"Solo lombalgia". Choc in ospedale, 64enne con dolori alla schiena: la diagnosi che lo ha quasi ucciso

Tant'è. Nella triste vicenda è rimasto coinvolto anche un vigile del fuoco di Urbino, che, anche se indossava una tuta protettiva, nel tentativo di recuperare il corpo dell'uomo è stato ripetutamente punto dalle api tanto da necessitare il ricovero ospedaliero. Sul posto, anche il 118 e i carabinieri.

“Una sfida pericolosa”. Tragedia ad Arezzo, 14enne si dà fuoco in diretta: intera comunità sotto choc

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.