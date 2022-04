Mondovì, scandalo in ospedale: infermiere nude in doccia, intanto il 50enne...

26 aprile 2022 a

Un uomo di 50 anni è stato individuato dai carabinieri e denunciato a piede libero: lavorando come addetto di una ditta esterna che opera nell’ospedale di Mondovì, l’uomo ne aveva approfittato per piazzare una penna a dir poco “particolare” proprio a ridosso delle docce presenti nello spogliatoio femminile. Grazie al particolare strumento utilizzato, l’uomo poteva osservare le vittime nude senza che queste sospettassero nulla.

Poi però ha commesso un errore che lo ha smascherato: stando a quanto trapelato, l’uomo si sarebbe sentito troppo sicuro del suo metodo per spiare nelle docce, lasciando una volta di troppo quella piccola microcamera spacciata per penna in ospedale. Forse l’aveva dimenticata a fine turno, fatto sta che una delle vittime si è insospettita e ha cercato di capire cosa fosse davvero quella penna, dato che non scriveva. Segnalata la vicenda ai carabinieri, sono partite le indagini anche della Procura di Cuneo che hanno permesso di ricostruire il tutto.

I carabinieri sono riusciti a visionare il computer dell’uomo, dove erano conservati decine e decine di filmati proprio del bagno dove la penna era stata trovata: tutti riguardanti le infermiere che si facevano la doccia nei bagni dell’ospedale di Mondovì. L’uomo avrebbe confessato e ora dovrà rispondere dei reati di violenza privata e interferenza illecita nella vita privata.

