Orecchie, "come usare i cotton fioc": tappi di cerume, avete sempre sbagliato tutto

30 aprile 2022 a

a

a

Sta spopolando un nuovo trend tra i giovani di TikTok: ricorrere a professionisti per eliminare i tappi di cerume dalle orecchie. Raissa Russi, tiktoker italiana affermata, racconta che è la prima volta che si rivolge a un esperto del genere e si dimostra: “Troppo emozionata. Ho una voglia matta di farmi togliere sti tappi di cerume. Sto addirittura sperando di averli”. Un entusiasmo quasi spiazzante quello che ha dimostrato la ragazza sul suo profilo seguito da quasi 850 mila followers.

"Chi ha il mestruo? Giù gli slip". Pescara, dopo l'orrore per la titolare della Conad finisce malissimo



Il cerume è una secrezione prodotta da alcune ghiandole del condotto uditivo, ha spiegato l’otorino dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni di Roma, Luca De Campora. La funzione di tale secrezione è quella di proteggere l’orecchio e, nel caso in cui, se ne producesse troppa può portare alla formazione dei cosiddetti tappi. Il consiglio più utile, in questo caso, non è quello di procedere da soli con cotton fioc o simili, ma affidarsi a degli esperti che possono risolvere il problema.

"Le suocere? Non sono il diavolo, ma...": come leggere queste strane parole di Papa Francesco



“Quando si ha l'orecchio tappato è necessario rivolgersi a un medico, mai fare da soli per non rischiare problemi di salute più seri” ha spiegato l’esperto, che ha poi continuato: “Il consiglio più utile è di toccarsi il meno possibile le orecchie: sono autopulenti”.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.