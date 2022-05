Maneskin, il miracolo di Damiano: la ragazza di 16 anni dopo mesi di coma... pazzesco a Torino

06 maggio 2022 a

Una ragazza di 16 anni, in coma dallo scorso mese di marzo per un incidente stradale in cui è morto il padre mentre fuggivano dalla guerra in Ucraina, ha aperto gli occhi ascoltando una canzone del suo gruppo preferito, i Maneskin. è accaduto all'ospedale Cto di Torino, dove la giovane è ricoverata da alcune settimane, dopo un ricovero nel suo Paese, con un grave trauma cranico. "La ragazza sta uscendo gradualmente da una situazione di coma", ha spiegato Maurizio Beatrici, direttore della struttura complessa di neuro-riabilitazione del Cto, "possiamo parlare di stato di vigilanza".

Il medico racconta: "Abbiamo parlato a lungo con i suoi familiari, abbiamo chiesto i gusti della giovane, le sue preferenze e gli interessi musicali. Ci è stato risposto che ama la musica coreana e ama moltissimo i Maneskin. Ieri, abbiamo visto che durante una seduta con il fisioterapista la ragazza ha risposto a un comando verbale e ha abbozzato l'apertura di una mano. Così, visto il miglioramento, ho pensato di mettere un brano dei Maneskin e ho visto nella ragazza delle reazioni emotive, con l'aumento del respiro e dei battiti cardiaci. Poi ha aperto gli occhi". Certo, "l'iter riabilitativo è lungo", conclude Beatrici, "ma ciò che è successo è molto positivo". A volte la musica può fare i miracoli...

