Marco Montemagno, soffiata clamorosa: cosa comprare per diventare ricchi sfondati in pochi anni

Marco Montemagno, ex giocatore ping-pong, con i suoi tre milioni di seguaci è diventato il ‘guru del web’. Tutti i giorni dal 2015 pubblica ameno un video online dalla durata che può variare dai 3 ai 33 minuti. Le unisce eccezioni?: “Se sono in giro per eventi, super malato o con le palle girate”. Con un così grande seguito e un risultato di sette milioni di visualizzazioni sui dieci video più cliccati, Montemagno indottrina, dispensa consigli, svela i trucchi del marketing e guida gli habitué di Intenet nei meandri della Rete. “Posto video anziché andare dallo psichiatra” ha confessato e ha continuato: “Ho 12 dipendenti. Li pago con iniziative nate dalla mia popolarità sui social”.

Montemagno si è raccontato in un’intervista per il Corriere della sera dove spiega cos’è il Web 3: “Se stanotte YouTube chiude il mio account e Google non indicizza più Montemagno, sono morto. Lo stesso capiterebbe se venisse bannata l’Italia: fine del turismo. Con il Web 3 si torna alla proprietà dei dati, ora in mano a pochi. E dai ribaltoni nascono nuovi lavori”. L’esperto punterebbe quindi verso questa nuova ‘frontiera’ ancora troppo poco considerata in Italia.

Per quanto riguardo i bitcoin invece, la moneta virtuale internazionale creata nel 2009 che sta prendendo sempre più piede, Montemagno non ha voluto svelare il suo capitale: “È un dato che tengo per me. Joe Biden li ha riconosciuti come una proprietà digitale. Ci sono in circolazione soltanto 21 milioni di bitcoin. Un asset digitale scarso, per ora. Quando comincerà a comprarli BlackRock, schizzeranno all’insù”. Oggi l’esperto vive a Brighton da dieci anni assieme ai due figli e la moglie e campa con: “Startup e incasso quando le vendo. La più importante è stata Blogosfere, che ho ceduto al Sole 24 Ore”.



