Modena, beve acqua e bicarbonato dopo la grigliata: "stomaco esploso". Ecco perché

Una rara lacerazione causata da una grande abbuffata, seguita da una incontrollata assunzione di bicarbonato. È quanto accaduto a un 43enne modenese, che senza il pronto intervento dei medici dell’ospedale di Baggiovara a quest’ora sarebbe potuto essere morto. L’episodio si è verificato a Pasquetta, ma è emerso soltanto adesso: l’uomo aveva partecipato a una grigliata di carne con gli amici, durante la quale aveva anche bevuto birra, dopodiché a cena aveva mangiato una pizza in famiglia.

Avvertendo una forte pressione sullo stomaco, il 43enne ha assunto del bicarbonato “in modo incontrollato”, come ha lui stesso ammesso. Si è poi scoperto che lo stomaco si era lacerato, con l’uomo che ha avvertito una sorta di “esplosione”. Il pronto intervento dei medici ha permesso di scoprire la perforazione gastrica: il paziente è così stato operato d’urgenza e adesso è ancora ricoverato, dato che dovrà sottoporsi a un ulteriore intervento. Nella sera di Pasquetta gli è stato asportato quasi tutto lo stomaco, che riportava un’ampia lacerazione.

“Una perforazione rara - ha spiegato al Corsera la dottoressa Micaela Piccoli, che ha guidato il team di chirurghi durante l’operazione - una diagnosi non tempestiva può portare alla morte nel 75% de casi”. Secondo la dottoressa la lacerazione è da ricondurre al “rilascio di centinaia di millilitri di gas, in meno di tre minuti”: in pratica l’uomo aveva già lo stomaco pieno di aria, cibo e liquidi e assumendo il bicarbonato in grandi quantità con l’acqua gassata si è verificata la rottura gastrica.

