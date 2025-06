Modena, alloggia negli hotel di lusso senza pagare: chi è stato arrestato

Una storia clamorosa in quel di Modena. Un uomo alloggiava negli hotel di lusso di mezza Italia per poi fuggire senza saldare il conto. Fabrizio Russo , 48 anni senza fissa dimora, di origini pugliesi, già noto alle cronache, lunedì 9 giugno è stato sorpreso in un albergo di Castelvetro, nel modenese, dove è stato identificato e arrestato .

Gli accertamenti hanno rivelato oltre sessanta denunce, solo negli ultimi diciotto mesi, per truffe e insolvenze fraudolente commesse in altrettante strutture ricettive del Nord Italia. Nel caso specifico, il danno all'albergo ammonta a circa 1.850 euro, di cui 110 relativi al solo consumo delle bevande riposte all'interno del frigobar. Visti i numerosi precedenti i carabinieri di Castelvetro, prima che potesse dileguarsi alla ricerca di un’altra eccellente sistemazione, lo hanno arrestato in flagranza di reato e, su disposizione della Procura della Repubblica di Modena, trattenuto presso le camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Sassuolo, in attesa dell’udienza di convalida di martedì 10 giugno che ha disposto per lui l’obbligo di firma.