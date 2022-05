Bollettino 12 maggio, i positivi continuano a calare: "Via le mascherine a scuola", Speranza all'angolo

12 maggio 2022 a

Sono 39.317 i nuovi casi Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore, stando al bollettino diramato dal ministero della Salute. Il dato è in leggero calo rispetto a ieri, quando invece sono stati segnalati 42.249 positivi, ma anche e soprattutto rispetto ai 48.255 contagi di giovedì scorso. Quella che si nota è una riduzione del 20% su base settimanale. A fronte di 268.654 tamponi processati, invece, il tasso di positività sale lievemente dal 14,3% al 14,6%.

I decessi sono 130, in aumento rispetto ai 115 del giorno precedente. Le vittime totali da inizio pandemia salgono così a 164.976. Ancora in calo i ricoveri: i pazienti in terapia intensiva sono 4 in meno, con 33 ingressi giornalieri, mentre il totale ammonta a 334. Nei reparti di medicina ordinaria invece i pazienti ricoverati sono 254 in meno, per un totale di 8.158 posti letto occupati. Secondo il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe, inoltre, in Italia sono in discesa sia i ricoveri sia i decessi. E allo stesso tempo è netta la riduzione dei tamponi eseguiti.

Intanto da Trento e Bolzano arriva un appello: "Via le mascherine dalle scuole". I dispositivi di sicurezza, infatti, non sono più obbligatori in diversi casi, come nei negozi e nei supermercati. Mentre restano indispensabile in altre situazioni, come negli ospedali e nelle scuole appunto. "Chiediamo, come già avvenuto in precedenza, a meno di un mese dalla fine delle lezioni, che i nostri studenti, di ogni ordine e grado, siano esonerati dall'uso dei dispositivi di protezione all'interno degli ambienti scolastici, nelle modalità ritenute più consone dai vostri ministeri": questo il contenuto della lettera che Philipp Achammer - della Provincia di Bolzano - e Mirko Bisesti - della Provincia di Trento - hanno scritto ai ministri Patrizio Bianchi e Roberto Speranza.

