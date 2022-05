Roberto Speranza sbugiardato sulle mascherine: scoppia il caso, cosa può accadere tra qualche giorno

17 maggio 2022 a

a

a

Il ministro alla Salute, Roberto Speranza è di nuovo sulla graticola per le mascherine. Il ministro tine dritta la barra e non accenna a concedere deroghe per chi deve indossare al chiuso il dispositivo. E così il sottosegretario all'Istruzione lo incalza in vista degli esami di maturità che a breve si svolgeranno in tutte le scuole italiane. Il caldo, la tensione potrebbero giocare brutti scherzi agli studenti e di fatto viene chiesto a gran voce di dispensare chi deve sostenere l'esame dalla mascherina. "Mi auguro che almeno l'esame di maturità possa svolgersi senza l'obbligo delle mascherine: tra fine giugno e inizio luglio le alte temperature renderebbero davvero difficile la situazione tanto per gli studenti quanto per gli insegnanti. I protocolli attualmente in vigore scadono esattamente tra un mese e non avrebbe senso riproporli anche successivamente: sarebbe una decisione esclusivamente politica, senza basi scientifiche", spiega Rossano Sasso, sottosegretario all'Istruzione.

Roberto Speranza, la caduta del talebano del Covid: segnatevi questa data...

Poi mette nel mirino proprio il ministro alla Salute Roberto Speranza: "Ho più volte sollecitato il ministro Speranza a togliere l'obbligo già da subito, come caldeggiato anche da tanti medici e ricercatori più che autorevoli. I dati sui contagi sono incoraggianti e soprattutto nel Mezzogiorno il caldo inizia a farsi sentire in modo pesante: mi sono arrivate tante segnalazioni di docenti e ragazzi che faticano tremendamente a stare in classe con la mascherina -prosegue Sasso- Stando seduti al banco o quando si viene interrogati e c'è il giusto distanziamento facciamo respirare i nostri studenti e i nostri insegnanti, che in questi due anni si sono dimostrati sempre responsabili. Almeno stavolta spero prevalga il buon senso e non l'ideologia".

"Ecco i risultati dell'atteggiamento talebano": Bassetti inchioda Speranza, il disastro italiano

Speranza però su questo punto non vuole cedere e si rimette alle "decisioni della scienza". Ma di fatto sostenere un esame con 40 gradi, al chiuso e con una mascherina potrebbe mettere seriamente a rischio la performance dei singoli studenti. Insomma l'evidenza ora sembra sbugiardare il ministro. Ma lui non molla...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.