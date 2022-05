Papa Francesco, "piuttosto che farmi operare...". Dimissioni, la frase al vescovo che tormenta il Vaticano

24 maggio 2022 a

Svolta nella Chiesa italiana. Papa Francesco di recente ha auspicato “un bel cambiamento”. E di questo ha parlato anche durante l’assemblea generale della Conferenza episcopale che si è aperta ieri nell’Aula Paolo VI in Vaticano per la scelta del nuovo presidente della Cei. Dialogando con i vescovi, il Pontefice si è lasciato andare a una frase sibillina sulle sue dimissioni. In particolare, facendo riferimento al problema al ginocchio che lo tormenta da un po', avrebbe detto - come riporta il Foglio - che piuttosto che farsi operare si dimetterebbe.

Tra battute e richieste di eleggere un presidente cardinale, però, Bergoglio non ha nascosto di essere irritato da come la Cei ha recepito il suo invito a imboccare una nuova strada, più in linea con i punti fondanti del pontificato. La volontà di cambiamento, in ogni caso, non riguarderebbe solo il Sinodo. All'ordine del giorno anche la questione delicata della lotta agli abusi sessuali da parte di membri del Clero. I comitati delle vittime, infatti, chiedono a gran voce che la Chiesa italiana faccia come Francia, Germania e Spagna, istituendo una commissione d'inchiesta che indaghi su quanto successo nel corso degli anni.

Della proposta di istituire una commissione, in realtà, si parlò già lo scorso autunno durante il Consiglio permanente. In quel caso, però, la maggioranza si oppose a quella che fu definita come "una possibile gogna". Le questioni da risolvere, insomma, non sono poche. Ecco perché il futuro presidente della Cei non avrà vita facile. Ed è proprio per l'incertezza e la difficoltà del mandato che Francesco vorrebbe un cardinale al vertice.

