Vaiolo delle scimmie, scatta l'ora del vaccino: "Lo stanno già comprando", come funziona e quali sono gli effetti collaterali

Europa e Regno Unito hanno cominciato ad acquistare decine di migliaia di dosi di vaccino contro il vaiolo delle scimmie. Sarà somministrato a chi ha avuto contatti stretti con chi si è contagiato. L'Agenzia per la sicurezza sanitaria britannica ha comprato 20mila dosi di Imvanex. Questo vaccino sarò dato "a contatti stretti identificati di persone con diagnosi di monkeypox, per ridurre il rischio di infezioni sintomatiche e malattie gravi". Per quanto riguarda l'Unione europea Carolina Darias, ministro della Sanità spagnola, ha annunciato che l'Ue acquisterà vaccini e antivirali da mettere a disposizione dei Paesi membri.

Imvanex viene somministrato mediante iniezione, si legge sul sito dell'Agenzia europea Ema. Secondo quanto riporta il Messaggero, "le persone che non sono state precedentemente vaccinate contro il vaiolo devono ricevere due dosi da 0,5 ml, con la seconda dose somministrata almeno 28 giorni dopo la prima. Se è necessaria una dose di richiamo per coloro che sono stati vaccinati contro il vaiolo in passato, deve essere somministrata una singola dose da 0,5 ml, tranne che per i pazienti con un sistema immunitario indebolito (le difese naturali dell'organismo) che dovrebbero ricevere due dosi di richiamo, con la seconda dose somministrata almeno 28 giorni dopo la prima. Il vaccino può essere ottenuto solo dietro prescrizione medica".

Gli esperti sostengono che data la sua somiglianza con il virus del vaiolo, gli anticorpi prodotti contro questo virus proteggano anche dal vaiolo delle scimmie. Gli effetti collaterali più comuni di Imvanex (più di una persona su 10) sono cefalea, nausea, dolori muscolari, stanchezza e reazioni nel sito di iniezione (dolore, arrossamento, gonfiore, indurimento e prurito).

