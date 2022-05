Scatta l'allarme Imu: ecco quando si paga e chi deve aprire (subito) il portafoglio

30 maggio 2022 a

a

a

La scadenza del termine per il pagamento della prima rata dell’Imu è imminente. Scatta quindi l’alert, dato che entro il 16 giugno dovrà essere versata la prima rata dell’imposta locale. Come ricorda Italia Oggi, sono tenuti a pagarla tutti i contribuenti titolari di fabbricati, aree edificabili e terreni; sono invece esonerati gli immobili utilizzati come abitazione principale, tranne quelli di lusso, ville e castelli.

"Coda velenosa" del Fisco: tra poche ore apriremo il portafoglio, chi subirà lo "scippo" di giugno

Una riduzione è prevista per gli immobili inagibili, le unità immobiliari date in uso gratuito a parenti in linea retta, entro il primo grado, i fabbricati di interesse storico o artistico e quelli locati a canone concordato. Ma come viene calcolata la prima rata? Applicando le aliquote e le detrazioni deliberate dai comuni per l’anno precedente. L’importo da versare è pari alla metà di quanto pagato nel 2021, il resto dovrà essere pagato entro il prossimo 16 dicembre, facendo riferimento ad aliquote e detrazioni deliberate dai comuni per il 2022.

Imu, la stangata nessuno escluso: ecco quanto pagherai in più all'anno, cifre da incubo

I titolari di terreni agricoli sono esenti dal tributo. Lo stesso vale per i titolari di terreni montani o di collina ubicati nei comuni che rientrano nell’elenco della circolare del ministero dell’Economia e delle Finanze 9/1993, quelli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, a prescindere dalla loro ubicazione, quelli ubicati nelle isole minori, nonché quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile.

Video su questo argomento Dall'Imu alla Tasi: cosa finanziamo con queste tasse che versiamo al Comune

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.