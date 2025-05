Strage di Monreale, cambia tutto: chi è il 3° arrestato

Per la strage di Monreale scatta un terzo arresto. Con l'accusa di concorso in strage, su disposizione della procura di Palermo coordinata dal procuratore Maurizio de Lucia, è Mattias Conti a finire in manette. Il 19enne originario del quartiere Zen avrebbe partecipato alla sparatoria costata la vita a Massimo Pirozzo, Salvo Turdo e Andrea Miceli. I tre giovani sono stati assassinati a colpi di pistola, in pieno centro, durante una lite. Prima di Conti, che ha fatto fuoco sulla folla, erano stati fermati Salvatore Calvaruso e Samuel Acquisto, anche loro 19enni. Quest'ultimo avrebbe istigato gli amici a sparare.

Gli accertamenti, fanno sapere gli investigatori dell'Arma, hanno fornito "ulteriori conferme al quadro indiziario già raccolto a carico dei due giovani fermati nei giorni scorsi, consentendo di giungere all'identificazione del 19enne". Il giovane avrebbe impugnato una pistola ed esploso diversi colpi di arma da fuoco sulla folla, radunatasi in via D'Acquisto.