L'aria che tira, Telese attacca Macron: "Ridicolo, una buffonata"

Luca Telese ha smontato con una frase un servizio mandato in onda da David Parenzo a L'aria che tira, il talk show politico su La7. Il conduttore aveva mostrato ai suoi telespettatori una sorta di dietro le quinte delle trattative tra il presidente francese e Donald Trump su un cessate il fuoco tra Ucraina e Russia. Tutto contento, Parenzo ha lasciato la parola ai suoi ospiti, che però hanno ironizzato sul tentativo di Macron di trasformare una delicata trattativa geopolitica in un banale reality show.

"Dobbiamo rassicurare Zelensky dicendogli: 'se lui propone di impegnarsi, tu ti impegni. ma se il cessate il fuoco non viene rispettato, noi lo sanzioniamo' - le parole di Macron nel servizio andato in onda -. Questo è un buon equilibrio e coinvolgiamo gli americani. Ciao Donald, posso chiamarti tra un paio di minuti con Zelensky? Lui ha accettato la proposta che hai fatto via messaggio di un cessate il fuoco di 30 giorni ed è pronto ad annunciarlo. Sì, ti richiamo in due minuti con gli altri. Ti richiamo".