La Volta Buona, la profezia di Iva Zanicchi: "Mi sono alzata dalla sedia e ho urlato"

Iva Zanicchi è stata ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona, il programma televisivo in onda su Rai 2. La cantante, che ha ricevuto un premio alla carriera nel corso dell'ultima edizione del Festival di Sanremo, ha raccontato ai telespettatori un aneddoto che riguarda proprio la kermesse musicale. In pratica da bambina - come tante altre sue coetanee italiane - sognava di esibirsi - e di vincere - il Festival della canzone italiana. Ma i suoi familiari, almeno in un primo momento, erano piuttosto scettici. Poi lei li ha fatti ricredere tutti.

"Quando ho sentito Claudio Villa dire: 'vince il Festival di Sanremo', io che ero timidissima, che non andavo manco a comprare il giornale a mio padre... gli dicevo che era finito per non entrare in edicola... mi sono alzata sulla sedia e ho detto: 'un giorno anche io andrò a Sanremo e lo vincerò' - ha raccontato Iva Zanicchi -. Mia mamma con uno schiaffo mi ha fatta sedere e ha detto: 'non la ascoltate. Peggio di quel mio zio che non sapeva manco l'italiano, figuriamoci il latino e voleva diventare Papa'. Per tutta la vita lui voleva diventare Papa".