La truffa dei coltelli: come vi rubano tutto (e come non cadere nel trappolone)

01 giugno 2022 a

a

a

Non solo tramite sms, whatsapp, telefonate ed email. Adesso il mondo della truffa si allarga. I casi crescono sempre di più e sono sempre più bizzarri. Uno degli ultimi raggiri, per esempio, ha a che fare con i coltelli. Stiamo parlando della più tradizionale delle truffe, quella faccia a faccia, che si è evoluta nel tempo fino all'adozione di tecniche nuove e capaci di confondere le vittime con l'obiettivo di estorcere loro del denaro.

Bancomat clonato, attenzione allo skimmer: ecco come vi prosciugano il conto

Nella maggior parte dei casi, i truffati sono persone anziane, sole. E' il caso della truffa avvenuta in questi giorni nella zona di Ostia, a Roma. Tutto è iniziato quando il truffatore, 19 anni, si è avvicinato alla sua vittima, un uomo di 90 anni, presentandosi come "amico del figlio" e conquistandosi così la sua fiducia. Poi gli avrebbe detto: "Tuo figlio mi ha ordinato dei coltelli e mi deve 100 euro, l'ho cercato ma mi ha detto che è molto impegnato e di chiedere a te". Con queste parole il truffatore avrebbe convinto l'anziano a dargli tutti i soldi che in quel momento aveva con sé, cioè 90 euro.

Reddito di cittadinanza, la truffa a Caserta: "Indirizzi diversi", come incassavano l'assegno

Per fortuna, però, la truffa è riuscita solo in parte: dopo la fuga il 19enne è stato bloccato dalle forze dell'ordine, che erano sulle sue tracce già da diverso tempo. Molti altri raggiri, invece, non finiscono così e colpiscono nel segno le vittime. Oltre al finto amico, infatti, c'è anche la tecnica del finto venditore che in casa o per strada propone merce scadente a un prezzo altissimo.

Il finto prete col reddito di cittadinanza in tasca: il gesto vergognoso prima della messa

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.