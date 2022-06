Mafia, Claudia Conte (Canova Club): “La memoria è futuro”

13 giugno 2022 a

Domani, martedì 14 giugno alle 18:30, al Best Western Premier Hotel Royal Santina (Via Marsala, 22 Roma) si terrà l’iniziativa “La memoria è futuro” promossa dall’imprenditrice culturale Claudia Conte in collaborazione con il “Canova Club Giovane”, estensione del “Canova Club” con l’obiettivo di promuovere l’aggregazione giovanile, attraverso lo sviluppo di valori comuni come la cultura del lavoro, il networking, l’attenzione e l’impegno sociale. Nell’anno in cui ricorrono diversi anniversari legati alla giustizia (trentennale delle Stragi di mafia di Capaci e di Via D’Amelio e dell’istituzione della Dia, quarantennale dall’introduzione della Legge Rognoni-La Torre e dalla strage di via Carini), la memoria non è solo un atto dovuto alle vittime della nostra storia, ma anche un investimento per un futuro migliore. L’iniziativa vuole essere un appello culturale che porti alla riscoperta della forza degli ideali. La memoria storica di buoni esempi è la linfa per sviluppare il Paese e orientare i giovani affinché si arricchiscano culturalmente e possano impegnarsi per migliorare la società. La tavola rotonda vedrà la partecipazione del Generale di Corpo d’Armata Ignazio Gibilaro da poche settimane al vertice del comando aeronavale centrale della Guardia di Finanza, del prefetto Francesco Messina, direttore Centrale Anticrimine della Polizia di Stato, di Tommaso Miele, Presidente aggiunto della Corte dei Conti e presidente della Corte dei Conti del Lazio, di Lirio Abbate, direttore de “L’Espresso”, inserito fra i “100 eroi dell’informazione nel mondo” da “Reporters sans frontières”. Durante l’iniziativa, in diretta su Radio Radicale, l’attore Pino Calabrese interpreterà dei brani tratti da “La legge del cuore. Storia di assassini, vigliacchi ed eroi” (Armando Curcio Editore), romanzo di Claudia Conte attualmente in libreria in omaggio alle vittime della mafia con i contributi di importanti esponenti della Giustizia.

