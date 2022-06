Elena Del Pozzo, la nonna sulla madre-killer: "La stava pestando, strappata di mano"

14 giugno 2022 a

a

a

Nessun rapimento: Elena Del Pozzo, la bimba di 5 anni scomparsa nel Catanese, è stata trovata morta, con la madre che ha confessato di averla uccisa. La donna sarà nuovamente interrogata dalla Procura, dopo che ha ceduto e rivelato dove si trovava il corpo privo di vita della figlia. Gli investigatori non avevano creduto al sequestro eseguito da tre uomini incappucciati e armati, dato che la denuncia della madre era apparsa “poco credibile” per la ricostruzione fornita.

Erano infatti emerse diverse “anomalie”: per questo motivo nelle ore più calde dalla Procura non sono arrivate informazioni, rispetto alla versione iniziale della madre riguardante il presunto rapimento. Sono diversi gli aspetti che hanno alimentato i sospetti degli investigatori: non c’era nessun testimone oltre alla donna, che tra l’altro non ha chiesto subito aiuto, chiamando il 112 sul posto, ma è andata a casa e poi con i familiari si è presentata dai carabinieri per denunciare l’accaduto. Gli investigatori hanno quindi fatto pressione sulla donna, che ha ceduto rivelando dove trovare il corpo della figlia.

“Avevamo creduto alla storia degli uomini incappucciati - le parole della nonna paterna, affranta come il resto della famiglia - non avevamo ragione di non credere. Elena era una bimba meravigliosa”. Poi la donna ha rivelato alcuni dettagli che potrebbero essere utili: “Un giorno la mamma le stava dando botte e gliela abbiamo dovuta togliere dalle mani. La madre aveva un atteggiamento autoritario e aristocratico. Decideva lei quando portarci la bambina”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.