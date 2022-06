Morto Pierangelo Repanati, drammatico incidente in casa: choc per il giornalista

28 giugno 2022 a

a

a

È morto il giornalista Pierangelo Repanati a causa di un tragico incidente domestico. Il 57enne era stato anche sindaco di Corte Palasio, nel Lodigiano. L'uomo è stato trovato agonizzante nel suo giardino di casa da alcuni vicini ed è morto poco dopo. Il corpo ritrovato presentava due ferite alla gola e proprio i vicini lo avevano sentito urlare e gridare aiuto nella serata di lunedì 27 giugno.

Crolla la tettoia del palco di Elisa: terrore, feriti e sospetti a Bassano del Grappa

Secondo le ultime ricostruzioni, dopo una notte di rilievi e testimonianze, sembrerebbe che il giornalista non sarebbe stato ucciso ma la morte andrebbe attribuita a una fatalità: lo sfondamento di un vetro gli avrebbe tagliato la gola dopo esservi inciampato sopra.

"Quando è sbarcato davvero Schettino": Costa Concordia, la donna che riscrive la storia

Inizialmente gli investigatori avevano ipotizzato l'omicidio da parte di due rapinatori, anche perché i vicini avevano sentito diverse grida provenire dal giardino. Gli accertamenti hanno però portato a una pista completamente diversa. I vetri ritrovati all'interno della villetta, con tracce di sangue, hanno escluso l'omicidio. Questa tragica vicenda ha scosso, e non poco, la località della Bassa lodigiana, Repanati infatti era stato primo cittadino dal 2004 al 2009. Il giornalista professionista viveva da solo e i vicini l'hanno descritto come un uomo molto riservato e religioso, tanto da seguire la messa in latino.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.