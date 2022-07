In Onda, "succederà nelle prossime ore": Marmolada, occhio a questo enorme pezzo di ghiaccio

04 luglio 2022 a

a

a

La politica è passata in secondo piano dinanzi alla tragedia della Marmolada. A In Onda, la trasmissione di La7 condotta da Concita De Gregorio e David Parenzo, ampio spazio è stato dedicato appunto a quanto accaduto sulle Dolomiti, con il bilancio parziale che è di sette vittime e otto riti, più quattordici persone disperse per le quali purtroppo si nutrono scarse speranze.

"Cosa ho visto sul luogo della tragedia": Mauro Corona sulla Marmolada, ora tutto torna

In collegamento da Canazei, l’inviato Alessio Schiesari ha fatto il punto della situazione e ha soprattutto offerto un elemento nuovo: “Non ci saranno ricerche nel corso della notte, la montagna fa paura, potrebbero esserci altri cedimenti come quello che è avvenuto domenica. Una guida alpina ci ha detto che c’è un pezzo di ghiaccio grande quanto un edificio e ci si chiede non se cadrà, ma quando succederà: sembra certo che cadrà nelle prossime ore”. Tra l’altro già nel pomeriggio si è verificato un nuovo piccolo crollo do ghiaccio sulla calotta sommiate della Marmolada.

Video su questo argomento "Emergenza climatica, il governo deve agire": Marmolada, così Draghi a Canazei

Per questo motivo le ricerche procedono con grande cautela e con una certa lentezza: “Si utilizzano sopratutto droni e elicotteri - ha spiegato Schiesari - per evitare che i soccorritori debbano passare troppo tempo su quel ghiacciaio: si calano dall’elicottero soltanto quando si intravedono dei detriti”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.