Meteo, arriva il giorno dell'inferno. La profezia: "Fino a quando non pioverà"

Il meteo rischia di riservarci delle sorprese senza precedenti. L'ondata di caldo darà tregua solo per qualche giorno in questo weekend poi si spalancheranno le porte dell'inferno. E in questa situazione bisogna fare molta attenzione alle parole degli esperti che di fatto spiegano cosa potrà accadere nelle prossime settimane e nei prossimi mesi: "Ogni settimana il centro aggiorna le previsioni a lungo termine per la stagione ma già da parecchie settimane viene indicata un’estate più calda del normale — spiega Antonio Sanò, direttore del ilMeteo.it —. In realtà è una tendenza degli ultimi anni: ogni estate è più calda di quella degli ultimi 30 anni.

Le previsioni dicono: maggio e giugno più caldi del normale, compreso luglio anche se ora è in corso una pausa. Possiamo già dire però che dal 15 luglio in poi ci sarà un’ondata di caldo eccezionale, più forte delle precedenti, più forte ancora di quella che si è abbattuta sull’Italia fino a pochi giorni fa".

Insomma di fatto da metà luglio scatta lo tsunami del caldo che non lascerà scampo ai milioni di italiani che ormai da settimane soffrono nella morsa dell'afa. Il giorno più duro sarà il 20 luglio: "Parliamo di 25 gradi a 1500 metri. Un valore di riferimento standard per le ondate di calore e che al suolo produrranno 40 gradi sulla Valle Padana, 40° a Firenze e a Roma, ma ancora di più in Puglia (provincia di Foggia), Sicilia (zona di Siracusa) e nell’interno della Sardegna — continua Sanò —. Il Centro Europeo ci mette in allerta dicendoci che agosto sarà più caldo del normale e di parecchio". Infine la profezia sulle piogge: "La siccità? Le piogge di questa notte e delle ultime ore non hanno cambiato più di tanto la situazione e in realtà la situazione peggiorerà perché nel prossimo mese si vedrà ben poca pioggia. Il problema è che presumibilmente non pioverà fino a settembre".

