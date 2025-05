Affari Tuoi, incursione in studio: De Martino sconvolto

"Ciao Stefano son contenta di esser qua - ha detto la finta De Filippi -, sai che per te ci sono sempre stata, non potevo mancare in questa serata speciale, anche se per un’apparizione, ma d’altronde sono sempre Maria. Anche se in Rai mi vedono come il diavolo, sai un po’ hanno ragione, traditori, traditrici, tentatori, tentatrici, il falò, il fuoco". E ancora: "Ma questa è la storia di un regalo, io devo consegnare la posta ad una persona che si chiama Stefano De Martino, arriva da una persona a te molto vicina, quasi più vicina di me. Sei pronto?".

Poi ecco la lettura della tipica missiva della trasmissione di Canale 5: "Amore mio, ti scrivo anche se di solito sono abituato a telefonarti, ti chiamo ogni sera e stiamo sempre al telefono, hop un piano illimitato e penso che siamo una coppia di fatto. Si vede che ti sei integrato bene in Rai, perché come molti lavoratori statali sei contento di stare tutto il giorno al telefono. Tu però non hai mai chiesto un certificato medico per far festa al lavoro, anzi, i giorni in cui non smetti di lavorare sono 000. La nostra relazione è la più lunga che tu abbia mai avuto, non che ci volesse molto, non so se è amore, ma sicuramente è tautologico. Mi hai persino dato un nomignolo, sono il tuo Squalo, anzi Pasqualo e il naufragar m’è dolce in questo mare. Gli innamorati hanno un posto del cuore, una città, ma io ho fatto di più per noi ho una regione fortunata". Insomma, un siparietto che ha divertito il pubblico e i presenti in studio.