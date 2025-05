Elodie manda Fazio in tilt: "Stai bene?", gelo a Che tempo che fa

Fazio, allora, va a rovistare nel torbido e chiede velatamente a Elodie se fosse incinta : “Ci devi dire qualcosa, no? Non lo so, chiedo”. La cantante sbarra gli occhi: “No… io e Andrea ( Andrea Iannone , ndr) stiamo benissimo, però no, no. Cioè non lo avrei detto qui , però no”.

Ha parlato del nuovo disco, della tournée che sta per cominciare e del lancio dell’ultimo film di Mario Martone in cui recita accanto a Valeria Golino e Matilda De Angelis . Nel commentare l’esibizione appena fatta in studio con un corpo di ballo, Elodie lascia intendere una possibile gravidanza: “Sono molto giovani le ballerine, potrei essere loro... insomma l'età è quella per...”.

Poi alla stessa Elodie scappa una risata e si rivolge a una donna del pubblico: “Non so perché, mi viene tantissimo da guardare quella signora con gli occhiali. Non so perché, ma per me stiamo insieme in questa serata, non so. Per me siamo io, Fabio e la signora”. Fazio, allora, le chiede trasalito: “Elodie stai bene? No, perché quella è la poltrona della Vanoni, quindi secondo me succedono poi delle cose, capito?”.

Elodie conferma: “In realtà sto troppo bene, mi esprimo fin troppo. Non so la signora mi attira, mi viene da guardarla non so perché”. Fazio, allora, imbeccato dalla spettatrice, rivela: “Vi conoscete? Avete fatto una foto la volta scorsa che le è rimasta… impressa! Battuta…”. Gelo in studio, nessuno ha sorriso, ma di sicuro Elodie si è molto divertita ed ha smentito il gossip su una sua gravidanza.